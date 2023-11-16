Плющенко назвал победу Муравьёвой на этапе Гран-при в Казани важной для его академии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал победу своей подопечной Софьи Муравьёвой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Мурочка была лучшей из лучших с двумя чистейшими прокатами в Казани — это была очень важная победа для нашего частного клуба «Ангелы Плющенко», — написал Плющенко в Telegram-канале.

Муравьёва набрала 228,81 балла и завоевала золото. Серебро досталось Алине Горбачёвой (219,02), бронза — Дарье Садковой (214,54). Камила Валиева (213,59) заняла четвёртое место.

Ранее Муравьёва заявила, что не может поверить в победу на этапе Гран-при.