Плющенко назвал победу Муравьёвой на этапе Гран-при в Казани важной для его академии
- РИА Новости
«Мурочка была лучшей из лучших с двумя чистейшими прокатами в Казани — это была очень важная победа для нашего частного клуба «Ангелы Плющенко», — написал Плющенко в Telegram-канале.
Муравьёва набрала 228,81 балла и завоевала золото. Серебро досталось Алине Горбачёвой (219,02), бронза — Дарье Садковой (214,54). Камила Валиева (213,59) заняла четвёртое место.
Ранее Муравьёва заявила, что не может поверить в победу на этапе Гран-при.