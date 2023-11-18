Фигурист Мозалёв признался, что устал расстраиваться из-за неудач в спорте

Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал, что устал расстраиваться из-за неудач в спорте.

«Что случилось, то уже случилось. Это можно уже забыть и кататься дальше в удовольствие. Сейчас такой сезон, нет международных стартов, так что не стоит зацикливаться на прыжках. Я уже устал расстраиваться, хочу счастливую и радостную жизнь, а не вот это вот всё», — цитирует Мозалёва Sport24.

Мозалёв допустил ряд ошибок в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре и занял седьмое место (74,87 балла).

Гуменник одержал победу в короткой программе, набрав 100,79 балла.

Вторым идёт Роман Савосин (94,66). Замыкает тройку Алексей Ерохов (90,69).

Произвольные программы мужчины представят 19 ноября.

Ранее Гуменник прокомментировал победу в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.