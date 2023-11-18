Гуменник: к турниру в Самаре подготовил два варианта технического контента

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал победу в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

«За неделю до старта начал тренировать два варианта контента. Сегодня на тренировке сам не был уверен, что мне катать. Я спросил у тренера, как она мне посоветует, и она сказала — с сальховом. Лутц в хорошем состоянии», — цитирует Гуменника РИА Новости.

За прокат он получил 100,79 балла.

Вторым идёт Роман Савосин (94,66). Замыкает тройку Алексей Ерохов (90,69).

Произвольные программы мужчины представят 19 ноября.

Ранее Плющенко объявил о присоединении фигуристов Ангелопола и Ушаковой к его группе.