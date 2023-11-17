Загитова поделилась эмоциями после презентации первой коллекции одежды

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась эмоциями после презентации своей первой коллекции одежды.

«Прошла презентация моей первой коллекции одежды! Скажу честно, это было очень волнительно, я долго подготавливала как саму коллекцию, так и презентацию», — написала Загитова в Telegram-канале.

16 ноября Алина презентовала свою линию одежды. Она также отметила, что в будущем возможна коллаборация с известным спортсменом.

Фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова призналась, что хочет попробовать себя в роли тренера.