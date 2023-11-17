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Загитова призналась, что хочет попробовать себя в роли тренера

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что хочет попробовать себя в роли тренера.
Загитова призналась, что хочет попробовать себя в роли тренера
  • РИА Новости

«Планирую ли сама иногда заниматься с детьми? Конечно. Хочу, чтобы все поняли: центр в Казани не просто станет носить моё имя. Буду принимать непосредственное участие в том числе в работе с начинающими фигуристами. Вижу себя в роли тренера. Мне нравится передавать знания ребятам. Я бы, конечно, не стала сравнивать себя с Юлией Липницкой, которая после завершения карьеры полностью ушла в это, но прекрасно понимаю, что имею достаточно богатый опыт и тренировалась в сильнейшей команде мира. Хочется поделиться им с детишками», — заявила Загитова RT.

Ранее Загитова призналась, что у неё присутствует желание вернуться в фигурное катание.

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