Загитова: желание вернуться в фигурное катание присутствует всегда

Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что у неё всегда присутствует желание вернуться в фигурное катание.

«Признаться, оно присутствует всегда. Я скучаю по турнирам. Но, помимо спорта, у меня есть очень много социальных и медийных проектов. А как мы знаем, если хочешь выступать на профессиональном уровне постоянно, ты обязан пожертвовать всем во имя фигурного катания. Иначе никак. Ты должен пахать, как скаковая лошадь, ничего не видя вокруг и ни с кем не общаясь. Это достаточно сложно.

Страницу окончательно перевернула? У меня настолько переменчивое настроение, что я не знаю, чего захочу завтра», — сказала RT Загитова.

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