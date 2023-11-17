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Загитова: желание вернуться в фигурное катание присутствует всегда

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что у неё всегда присутствует желание вернуться в фигурное катание.
Загитова: желание вернуться в фигурное катание присутствует всегда
  • РИА Новости

«Признаться, оно присутствует всегда. Я скучаю по турнирам. Но, помимо спорта, у меня есть очень много социальных и медийных проектов. А как мы знаем, если хочешь выступать на профессиональном уровне постоянно, ты обязан пожертвовать всем во имя фигурного катания. Иначе никак. Ты должен пахать, как скаковая лошадь, ничего не видя вокруг и ни с кем не общаясь. Это достаточно сложно.

Страницу окончательно перевернула? У меня настолько переменчивое настроение, что я не знаю, чего захочу завтра», — сказала RT Загитова.

Ранее Загитова рассказала о секрете изготовления своего откровенного платья.

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