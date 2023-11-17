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Загитова рассказала о секрете изготовления своего откровенного платья

Загитова — об откровенном платье: те, кто порицает, сами мечтают так одеться

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о секрете изготовления своего откровенного платья.
Загитова рассказала о секрете изготовления своего откровенного платья
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Как появилось платье, в котором была на премии журнала The Voice? Я сделала всё сама. Отсюда и такой результат. (Смеётся.) Для данного мероприятия специально разработала платье. Полностью с нуля организовала пошив. Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды всё-таки приобретаются.

Не было ли опасений, что его сочтут слишком откровенным? Считаю, те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту подобное часто происходит», — сказала RT Загитова.

Ранее Загитова высказалась о создании собственной коллекции одежды.

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