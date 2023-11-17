Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о секрете изготовления своего откровенного платья.

«Как появилось платье, в котором была на премии журнала The Voice? Я сделала всё сама. Отсюда и такой результат. (Смеётся.) Для данного мероприятия специально разработала платье. Полностью с нуля организовала пошив. Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды всё-таки приобретаются.

Не было ли опасений, что его сочтут слишком откровенным? Считаю, те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту подобное часто происходит», — сказала RT Загитова.

Ранее Загитова высказалась о создании собственной коллекции одежды.