Загитова рассказала о секрете изготовления своего откровенного платья
Загитова — об откровенном платье: те, кто порицает, сами мечтают так одеться
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«Как появилось платье, в котором была на премии журнала The Voice? Я сделала всё сама. Отсюда и такой результат. (Смеётся.) Для данного мероприятия специально разработала платье. Полностью с нуля организовала пошив. Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды всё-таки приобретаются.
Не было ли опасений, что его сочтут слишком откровенным? Считаю, те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту подобное часто происходит», — сказала RT Загитова.
Ранее Загитова высказалась о создании собственной коллекции одежды.