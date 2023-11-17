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Загитова — о создании собственной коллекции одежды: придумывала всё лично

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о создании собственной коллекции одежды.
Загитова — о создании собственной коллекции одежды: придумывала всё лично
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Честно признаться, мысль сделать собственный бренд пришла в голову давно. И реализовывать её мы начали ещё два года назад. На удивление сложнее всего оказалось подобрать нужную ткань. Требовалось, чтобы наши вещи было приятно носить, чтобы телу в них было комфортно. В итоге абсолютно вся ткань у нас натуральная. Тем самым мы также попытались не вредить экологии. Непросто было и наносить принт Масару.

Придумывала всё лично. К слову, ткани тоже подбирала сама, как и цвет одежды. Следила даже за процессом пошива», — сказала RT Загитова.

Ранее Загитова рассказала, что заслуженный тренер России Тамара Москвина предлагала ей перейти в парное катание.

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