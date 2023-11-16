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Загитова: Москвина предлагала уйти в парное катание, но в одиночном комфортнее

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что заслуженный тренер России Тамара Москвина предлагала ей перейти в парное катание.
Загитова: Москвина предлагала уйти в парное катание, но в одиночном комфортнее
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мне Тамара Николаевна предлагала перейти в парное катание, но всё-таки чувствую себя комфортнее в одиночном, а элементы парного катания делаем на шоу с Дмитрием Соловьёвым», — цитирует Загитову Sport24.

Фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова заявила, что благодарна хейтерам, которые раскритиковали её образ.

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