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Загитова поблагодарила хейтеров, раскритиковавших её образ для премии журнала

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что благодарна хейтерам, которые раскритиковали её образ.
Загитова поблагодарила хейтеров, раскритиковавших её образ для премии журнала
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Все мои близкие люди поддержали меня. Но я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ. Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше», — цитирует Загитову РИА Новости. 

Спортсменка пришла на премию журнала Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе. 

Фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова рассказала, как чувствовала себя Камила Валиева после неудачного выступления на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

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