Загитова поблагодарила хейтеров, раскритиковавших её образ для премии журнала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что благодарна хейтерам, которые раскритиковали её образ.

«Все мои близкие люди поддержали меня. Но я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ. Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше», — цитирует Загитову РИА Новости.

Спортсменка пришла на премию журнала Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе.

Фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова рассказала, как чувствовала себя Камила Валиева после неудачного выступления на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.