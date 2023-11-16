Загитова — о неудаче Валиевой: неприятные моменты делают спортсменов сильнее
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«После всего мне удалось поговорить с Камилой в раздевалке, я поддержала её. Сказала ей, что важно не опускать руки. Пожелала бы ей веры в себя. Спортсменов подобные неприятные моменты делают только сильнее», — цитирует Загитову РИА Новости.
17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.
Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).
Ранее Загитова рассказала о выпуске своей коллекции одежды.