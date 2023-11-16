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Загитова презентовала свою линию одежды

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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о выпуске своей коллекции одежды.
Загитова презентовала свою линию одежды
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Достаточно долго созревала идея выпустить свою коллекцию, и хотелось всё сделать на максимум. Мне понравилось! Самой главной мотивацией для меня была поддержка дорогих мне людей», — цитирует Загитову Sport24.

Она также отметила, что в будущем возможна коллаборация с известным спортсменом. 

Фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Спортсменка является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее фигурист Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, рассказал о поддержке Загитовой.

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