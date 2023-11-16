Загитова презентовала свою линию одежды

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о выпуске своей коллекции одежды.

«Достаточно долго созревала идея выпустить свою коллекцию, и хотелось всё сделать на максимум. Мне понравилось! Самой главной мотивацией для меня была поддержка дорогих мне людей», — цитирует Загитову Sport24.

Она также отметила, что в будущем возможна коллаборация с известным спортсменом.

Фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Спортсменка является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее фигурист Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, рассказал о поддержке Загитовой.