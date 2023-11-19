Гуменник заявил, что отказался от четверного лутца ради максимальных баллов

Фигурист Пётр Гуменник прокомментировал свою победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«С лутцем итог, возможно, был бы непредсказуемый, а мне нужно было на максимум выступить. Я понимал, что максимальные баллы нужны, чтобы чисто откатать. Программа с тремя четверными легче, чем когда четыре», — цитирует Гуменника «СЭ».

Фигурист по сумме двух программ получил от судей 300,66 балла и стал победителем турнира.

Второе место занял Роман Савосин (288,46). Замкнул тройку призёров Александр Самарин (263,21).

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова прокомментировала победу Гуменника на этапе Гран-при России в Самаре.