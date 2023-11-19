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Тарасова: кажется, что Гуменник в этом году приобрёл чемпионские качества

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Петра Гуменика на этапе Гран-при России в Самаре.

«Он прекрасно катал короткую и произвольную! Безошибочно и ярко. Петр может ещё ярче. Мне кажется, что он в этом году приобрёл чемпионские качества», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Гуменник по сумме двух программ набрал 300,66 балла.

Вторым стал Роман Савосин (288,46). Замкнул тройку призёров Александр Самарин (263,21).

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о победе Петра Гуменника в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

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