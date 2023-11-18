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Тарасова: программа Гуменника под кавер песни Rammstein понравилась сразу

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе Петра Гуменника в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

«Мне программа Пети Гуменника понравилась сразу, как только он её презентовал. Причем очень! И сегодня он исполнил её на высшем уровне. Роман Савосин тоже шикарен. Он так никогда не катался, очень хорошо», — цитирует Тарасову РИА Новости.

За прокат Гуменник получил 100,79 балла.

Вторым идёт Роман Савосин (94,66). Замыкает тройку Алексей Ерохов (90,69).

Произвольные программы мужчины представят 19 ноября.

Ранее Плющенко объявил о присоединении фигуристов Ангелопола и Ушаковой к его группе.

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