Тарасова: программа Гуменника под кавер песни Rammstein понравилась сразу
«Мне программа Пети Гуменника понравилась сразу, как только он её презентовал. Причем очень! И сегодня он исполнил её на высшем уровне. Роман Савосин тоже шикарен. Он так никогда не катался, очень хорошо», — цитирует Тарасову РИА Новости.
За прокат Гуменник получил 100,79 балла.
Вторым идёт Роман Савосин (94,66). Замыкает тройку Алексей Ерохов (90,69).
Произвольные программы мужчины представят 19 ноября.
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