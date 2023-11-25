Валиева: у меня сейчас не та форма, чтобы всегда кататься хорошо
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«Не та форма, чтобы всегда кататься хорошо. На тренировках это видно. К концу тренировочной недели всё плохое оставили там, хорошее наработали», — цитирует Валиеву «Матч ТВ».
Она добавила, что сегодня каталась лучше, чем на Гран-при в Казани.
По итогам короткой программы россиянка получила от судей 81,27 балла.
Второе место заняла Софья Муравьёва с результатом 76,67. Третья — Вероника Яметова (70,67).
Ранее сообщалось, что Матвей Ветлугин лидирует на Гран-при в Москве после короткой программы.