Тарасова считает, что Муравьёва не готова к тройному акселю

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Софьи Муравьёвой на шестом этапе Гран-при России в Москве.

«Соня попробовала сделать тройной аксель, но пока она к нему ещё не готова. Для того чтобы быть готовой, надо пробовать. Она молодец, что на это пошла», — цитирует Тарасову СЭ.

Фигуристка за исполнение короткой программы получила от судей 76,67 балла. Она упала с тройного акселя.

Лидирует Камила Валиева с результатом 81,27. Третья — Вероника Яметова (70,67).

Ранее Валиева прокомментировала своё выступление в короткой программе на Гран-при в Москве.