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Тарасова считает, что Муравьёва не готова к тройному акселю

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Софьи Муравьёвой на шестом этапе Гран-при России в Москве.
Тарасова считает, что Муравьёва не готова к тройному акселю
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Соня попробовала сделать тройной аксель, но пока она к нему ещё не готова. Для того чтобы быть готовой, надо пробовать. Она молодец, что на это пошла», — цитирует Тарасову СЭ.

Фигуристка за исполнение короткой программы получила от судей 76,67 балла. Она упала с тройного акселя.

Лидирует Камила Валиева с результатом 81,27. Третья — Вероника Яметова (70,67).

Ранее Валиева прокомментировала своё выступление в короткой программе на Гран-при в Москве.

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