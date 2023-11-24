Работа над ошибками Валиевой, борьба с нервами Бойковой и Козловского: интриги этапа Гран-при России в Москве

Гран-при России по фигурному катанию завершается турниром «Золотой конёк Москвы». Камила Валиева попытается реабилитироваться за неудачный прокат произвольной программы в Казани и взять реванш у Софьи Муравьёвой. Марк Кондратюк поборется за золото сразу с тремя победителями предыдущих этапов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский постараются обойтись без падений, чего им не удалось сделать на старте сезона, а Александра Степанова и Иван Букин — упрочить статус первой пары страны.

Серию Гран-при России по фигурному катанию завершает этап в Москве, который станет одним из самых представительных по составу участников. На этот раз будут разыграны награды во всех четырёх видах программы, и практически в каждом ожидается интересная и захватывающая борьба.

В первую очередь это относится к женскому турниру, где вновь на лёд выйдет Камила Валиева. Воспитанница Этери Тутберидзе была не слишком убедительна во время произвольной программы в Казани, и дело даже не в нелепой случайности с лишней прыжковой секвенцией и защитанным как падение слайдом. 17-летняя фигуристка в целом исполнила прокат без присущего ей блеска и шарма, а в концовке было видно, что она физически очень устала. За прошедшие две недели Камиле предстояло отточить свою «Чёрную пантеру» с исправленным контентом, а также «напрыгать» четверной тулуп, который пока не покорился ей на соревнованиях.

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Противостоять Валиевой вновь будет Софья Муравьёва, которая готовит к этой встрече своё основное оружие — тройной аксель. Евгений Плющенко опубликовал в соцсети видео с тренировки, где победительница казанского этапа уверенно и чисто исполняет этот элемент ультра-си сольно, но насколько он вкатан в программы (и будет ли заявлен в обе), пока не ясно. После прошлого выступления Муравьёва признавалась, что основная сложность с трикселем заключается именно в том, чтобы органично вписать его в прокат.

За вторую подряд победу в сезоне поборется и Ксения Синицына. В её арсенале нет сложных прыжков, а золото в Самаре воспитанница Светланы Пановой обеспечила себе за счёт чистоты исполнения, удивительного владения коньком и безупречного чувства музыки. Кроме того, в схватке за место на пьедестале, без сомнений, примут участие Вероника Яметова, уже ставшая второй на этапе в Красноярске, и бронзовый призёр «Волжского пируэта» Ксения Гущина.

В соревновании мужчин зрители, спустя пять недель, увидят Марка Кондратюка. Перформанс в Омске оставил не слишком сладкое послевкусие: чемпион Европы-2022 провалил короткую программу, да и с произвольной справился не намного лучше и занял в итоге лишь четвёртое место. Воспитанник Светланы Соколовской признавался тогда, что ему стыдно за такое выступление и он постарается реабилитироваться в следующий раз.

А компания у Кондратюка в Москве будет весьма солидная — сразу три победителя предыдущих этапов серии. Основное внимание будет приковано к Владиславу Дикиджи, который сотворил сенсацию в Казани. Ученик Олега Татаурова безупречно исполнил обе программы и обыграл действующего чемпиона страны Евгения Семененко. Владислав должен был выступить также в Самаре, но из-за болезни старт перенесли в Москву, где ему и придётся доказывать свои притязания на место в элите.

Помимо них на лёд «Мегаспорта» выйдет один из самых опытных одиночников страны Дмитрий Алиев, первенствовавший в Красноярске, и Матвей Ветлугин, откатавшийся лучше всех в Омске. Во втором эшелоне, который также способен преподнести сюрпризы, Илья Яблоков, Артур Даниелян и Даниил Самсонов.

В соперничестве пар есть безусловный фаворит — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которым, впрочем, как и другим лидерам, есть за что реабилитироваться на втором для себя этапе. В дебютном выступлении под руководством нового тренерского штаба в Красноярске экс-чемпионы Европы совсем не блистали, хотя и одержали итоговую победу.

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В короткой партнёрша упала с тройного риттбергера, а в произвольной — с аналогичного выброса. К этому добавилась ошибка партнёра на тулупе, а также недостаточное количество оборотов в параллельном вращении и тодесе. Словом, вагон и маленькая тележка ошибок, которые требуется исправить, чтобы не упасть в негласном рейтинге судей.

Однако серьёзной конкуренции спортсменам из «Хрустального» на этом этапе ожидать не приходится, ведь Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с почти безошибочным выступлением в Казани уступили результату Бойковой и Козловского более шести баллов. Последним скорее предстоит заочно соревноваться с рекордными баллами Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, показанными в этом сезоне.

Особняком стоят Алёна Косторная и Георгий Куница. Их стремительный прогресс отмечают многие специалисты, но при этом мало кто ждёт от них медалей в этом сезоне. Всё-таки с момента создания дуэта прошло слишком мало времени. Однако их программы уже полюбились зрителям, и, без сомнений, найдут отклик на трибунах «Мегаспорта».

Что касается танцев на льду, то в них особой интриги не ожидается. Александра Степанова и Иван Букин обязаны обходить спарринг-партнёров Елизавету Шанаеву и Павла Дрозда и брать второе малое золото сезона. Пока даже действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не дотянулись до уровня оценок двукратных серебряных призёров чемпионата Европы, полученных ими в Красноярске. Впрочем, тем интереснее будет их очные противостояния на чемпионате страны и Спартакиаде сильнейших.