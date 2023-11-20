Разрушая стереотипы: Синицына может заставить судей задуматься о смысле второй оценки в фигурном катании

Победа Ксении Синицыной на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре вышла не столь эффектной, как у набравшего более 300 баллов в сумме Петра Гуменника. Однако именно подопечная Светланы Пановой оставила более сильное впечатление, продемонстрировав в обоих прокатах не только прекрасное скольжение, но и поразительное чувство музыки. Вдвойне удивительно, что 19-летняя спортсменка сделала это на первом же турнире после диагностированного в сентябре перелома плюсневой кости.

Самарский этап Гран-при России явил миру фигурного катания сразу двух героев: Пётр Гуменник впервые в карьере превысил рубеж в 300 баллов, а Ксения Синицына вернулась на лёд после перелома ноги и одержала дебютную победу.

Достижения на первый взгляд несопоставимые. 300 баллов — это фактически гарантия пьедестала или как минимум борьбы за него на любом крупном турнире, включая Олимпийские игры. Это негласный признак того, что ты в элите и можешь всё. Наконец, это было просто красиво: обе программы питерского спортсмена в этом сезоне легли на него как влитые, и это многократно усиливает восприятие.

В сравнении с этим победа Синицыной выглядит гораздо более скромной. Но написать тем не менее хочется именно о ней.

Простите за порядком потрёпанный оборот речи, но, если бы этой фигуристки не существовало, её определённо стоило бы придумать. Хотя бы для того, чтобы понять, что такое вторая оценка в фигурном катании. Рискну сказать, что так, как скользит и чувствует музыку и образ подопечная Светланы Пановой, сейчас не катается никакая другая одиночница в мире.

Произвольный прокат в Самаре вышел у Синицыной почти идеальным, как и короткая программа, а ведь после диагностированного в сентябре перелома плюсневой кости спортсменке пришлось сделать вынужденную паузу, и к полноценным тренировкам она приступила за пару недель до старта на пятом этапе Гран-при.

Единственная (пока) победа — это, конечно же, не повод объявлять Ксению фаворитом. Даже если вывести за скобки Аделию Петросян с её пока ещё существующими четверными прыжками, общий результат Синицыной останется третьим — после Софьи Муравьёвой и Алины Горбачёвой. Понятно, что сравнивать результаты, показанные на разных турнирах, не совсем корректно, но это вполне позволяет оценить общую картину. Например, увидеть, что по базовой сложности произвольной программы Синицына предсказуемо уступает Петросян, но уверенно делит вторую позицию с Муравьёвой.

Возможен ли дальнейший технический прогресс? С одной стороны, 19 лет — не самый подходящий возраст для того, чтобы начинать осваивать ультра-си, но Ксения, во-первых, уже пробовала исполнять четверной прыжок, когда была юниоркой, а во-вторых, до того, как случилась травма, в планах тренерской бригады усложнение значилось. Наставник даже сказала на этот счёт год назад: мол, если квад в арсенале есть, это позволяет максимально выигрышно комбинировать другие прыжки.

Также по теме Достижение Гуменника, стабильность Савосина и триумф Синицыной: чем завершился этап Гран-при в Самаре Пётр Гуменник выиграл этап Гран-при России в Самаре, показав третий результат сезона в мире. В произвольной программе он исполнил три...

«Четверной ведь стоит обычно в первой половине программы, и, если он не получился, можно второй половиной как бы скомпенсировать первую. У той же Сони Акатьевой в начале программы стоят два четверных тулупа и тройной аксель. То есть три элемента ультра-си. Поэтому она может позволить себе прыгать секвенции с ойлером-сальховом, с тройным тулупом и акселем — в этом плане у неё «полный фарш», как я люблю говорить», — добавила Панова.

«Полный фарш» у Синицыной пока просматривается только в том, что теоретически должно составлять вторую оценку. Прежде всего — в совершенно безупречном владении коньком.

Отсюда же идёт невероятная визуальная лёгкость катания и выразительность. Собственно, и сама Панова всегда подчёркивала: эти качества приходят только через очень серьёзную и кропотливую работу над скольжением. И именно этому в группе всегда уделяется огромное внимание.

Совершенно невозможно не задаться вопросом: почему подобное исполнительское мастерство не оценивается по нынешним временам должным образом? Наверное, потому, что вторая оценка в фигурном катании давно уже отражает выслугу лет, принадлежность к тому или иному тренерскому штабу, авторитет спортсмена в глазах судей, его титулы — то есть что угодно, кроме того, что должна отражать.

Ведь даже если вспомнить уход Саши Трусовой и Алёны Косторной из «Хрустального» и достаточно внезапное возвращение в тот же штаб спустя сезон, это было во многом продиктовано желанием фигуристок, чтобы их судили «как раньше».

По этой же причине, полагаю, оценки Синицыной за компоненты в Самаре оказались ниже, чем у вдрызг развалившей свой произвольный прокат неделей ранее в Казани Камилы Валиевой.

Сумеет ли Ксения доказать, что её успех не останется единичным? Не факт. Для того чтобы оставаться конкурентоспособной в компании всех сильнейших российских одиночниц (то есть на том же чемпионате страны), нужна стабильность, нужна более высокая функциональная готовность, а почти два месяца лечения и пропущенных тренировок — не слишком большое в этом подспорье.

Но если уж кому-то из российских одиночниц всё-таки доведётся сломать существующие судейские стереотипы, шансы Синицыной я бы назвала наиболее предпочтительными.

Поэтому, собственно, и хочется пожелать ей удачи.