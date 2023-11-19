Синицына: давно не была в тройке призёров, а тут сразу победа

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«Это было нелегко. Спасибо моим тренерам. Эмоции переполняют. До сих пор не осознала. Я давно не была в тройке, а тут сразу победа. Невероятный прорыв», — цитирует Синицыну Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 216,08 балла.

Второе место заняла Дарья Садкова с результатом 210,71. Третья — Ксения Гущина (197,92).

Ранее Садкова призналась, что ей обидно за ошибки в произвольной программе.