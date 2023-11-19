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Синицына: давно не была в тройке призёров, а тут сразу победа

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Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
Синицына: давно не была в тройке призёров, а тут сразу победа
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Это было нелегко. Спасибо моим тренерам. Эмоции переполняют. До сих пор не осознала. Я давно не была в тройке, а тут сразу победа. Невероятный прорыв», — цитирует Синицыну Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 216,08 балла.

Второе место заняла Дарья Садкова с результатом 210,71. Третья — Ксения Гущина (197,92).

Ранее Садкова призналась, что ей обидно за ошибки в произвольной программе.

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