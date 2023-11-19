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Садкова призналась, что ей обидно за ошибки в произвольной программе

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Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала второе место на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
Садкова призналась, что ей обидно за ошибки в произвольной программе
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Два этапа подряд сложны психологически и физически. За четверной тулуп обидно. И с тройного флипа в конце решила присесть. Обидно…» — цитирует Садкову Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 210,71 балла и стала второй. Победу на турнире праздновала Ксения Синицына. Третья — Майя Хромых.

Ранее сообщалось, что Пётр Гуменник победил на этапе Гран-при России в Самаре.

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