Садкова призналась, что ей обидно за ошибки в произвольной программе
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Два этапа подряд сложны психологически и физически. За четверной тулуп обидно. И с тройного флипа в конце решила присесть. Обидно…» — цитирует Садкову Sport24.
По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 210,71 балла и стала второй. Победу на турнире праздновала Ксения Синицына. Третья — Майя Хромых.
Ранее сообщалось, что Пётр Гуменник победил на этапе Гран-при России в Самаре.