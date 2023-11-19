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Тарасова предположила, что у Гуменника есть потенциал стать лучшим в мире

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Пётр Гуменник обладает потенциалом для того, чтобы стать лучшим фигуристом в мире.
Тарасова предположила, что у Гуменника есть потенциал стать лучшим в мире
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Третий результат сезона в мире? Он выступил солидно и престижно, очень хорошо катался. У нас есть время, чтобы смотреть на него дальше и узнать, станет ли он лучшим в мире», — цитирует Тарасову «Матч ТВ». 

Фигурист по сумме двух программ получил от судей 300,66 балла и стал победителем пятого этапа Гран-при в Самаре. Второе место занял Роман Савосин (288,46). Замкнул тройку призёров Александр Самарин (263,21).

Ранее Гуменник рассказал об отношении к прозвищу Пётр I.

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