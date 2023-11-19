Гуменник: Пётр I — большая историческая персона, но не кумир для меня

Победитель пятого этапа Гран-при России в Самаре Пётр Гуменник, выступающий в мужском одиночном катании, рассказал об отношении к прозвищу Пётр I.

«Пётр I — это очень серьёзное имя. Большая историческая персона. Не кумир для меня, но такое прозвище мне тоже нравится», — цитирует Гуменника «СЭ».

Фигурист по сумме двух программ получил от судей 300,66 балла и стал победителем турнира.

Второе место занял Роман Савосин (288,46). Замкнул тройку призёров Александр Самарин (263,21).

Ранее Гуменник заявил, что отказался от четверного лутца ради максимальных баллов.