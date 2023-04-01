Фигуристка Синицина: плохое настроение или нервы перед соревнованиями — иду за покупками

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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала о том, что её расслабляет.
Фигуристка Синицина: плохое настроение или нервы перед соревнованиями — иду за покупками
  • Gettyimages.ru

«Очень люблю ходить по магазинам. Меня это расслабляет. Поэтому, когда плохое настроение, нервы перед соревнованиями или ещё что-то подобное — я иду за покупками. Надо мной даже подружка смеётся, когда я говорю, что мне нечего надеть», — написала Синицина в своём Telegram-канале. 

Синицина и Кацалапов провели больше всех шоу в декабре 2022 — январе 2023 года среди фигуристов сборной России. В нынешнем сезоне пара не участвует в соревнованиях и турнирах. 

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году. 2 октября пара сыграла свадьбу.

Ранее Синицина рассказала об идее их номера на турнире шоу-программ.

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