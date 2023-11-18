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Француз Аймоз назвал невероятной олимпийскую программу Валиевой под «Болеро»

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Французский фигурист Кевин Аймоз назвал невероятной произвольную олимпийскую программу россиянки Камилы Валиевой под «Болеро».

«Мой тренер несколько лет подряд предлагала мне кататься под «Болеро», но я боялся — потому что слишком много прекрасных фигуристов выступали под эту музыку. Можно вспомнить танцоров Торвилл — Дин, Каролина Костнер выиграла со своим «Болеро» чемпионат мира.

Наверное, это прозвучит для кого-то неожиданно сейчас, но у Камилы Валиевой тоже была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под «Болеро», — приводит слова Аймоза Sports.

В сезоне-2023/24 Аймоз выступает под музыку Мориса Равеля в произвольной программе.

Ранее Алина Загитова рассказала, как чувствовала себя Камила Валиева после неудачного выступления на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

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