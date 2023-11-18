Француз Аймоз назвал невероятной олимпийскую программу Валиевой под «Болеро»

Французский фигурист Кевин Аймоз назвал невероятной произвольную олимпийскую программу россиянки Камилы Валиевой под «Болеро».

«Мой тренер несколько лет подряд предлагала мне кататься под «Болеро», но я боялся — потому что слишком много прекрасных фигуристов выступали под эту музыку. Можно вспомнить танцоров Торвилл — Дин, Каролина Костнер выиграла со своим «Болеро» чемпионат мира.

Наверное, это прозвучит для кого-то неожиданно сейчас, но у Камилы Валиевой тоже была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под «Болеро», — приводит слова Аймоза Sports.

В сезоне-2023/24 Аймоз выступает под музыку Мориса Равеля в произвольной программе.

Ранее Алина Загитова рассказала, как чувствовала себя Камила Валиева после неудачного выступления на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.