Француз Аймоз назвал невероятной олимпийскую программу Валиевой под «Болеро»
«Мой тренер несколько лет подряд предлагала мне кататься под «Болеро», но я боялся — потому что слишком много прекрасных фигуристов выступали под эту музыку. Можно вспомнить танцоров Торвилл — Дин, Каролина Костнер выиграла со своим «Болеро» чемпионат мира.
Наверное, это прозвучит для кого-то неожиданно сейчас, но у Камилы Валиевой тоже была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под «Болеро», — приводит слова Аймоза Sports.
В сезоне-2023/24 Аймоз выступает под музыку Мориса Равеля в произвольной программе.
Ранее Алина Загитова рассказала, как чувствовала себя Камила Валиева после неудачного выступления на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.