Базин назвал Степанову и Букина большими мастерами

Российские фигуристы Егор Базин и Елизавета Худайбердиева после победы на пятом этапе Гран-при России в Самаре высказались о конкуренции в группе Александра Жулина.

«Круто работать с Александрой Степановой и Иваном Букиным на тренировках, они — большие мастера, могут поддержать, когда нужно. Перекидываемся фразами во время занятий, можем чуть пожаловаться друг другу, и сразу веселее становится», — цитирует Базина Sport24.

От также отметил, что в танцах конкуренция значительно увеличилась, появилось много интересных новых пар, но также есть и стабильные дуэты, которые выступали вместе и раньше.

По итогам ритм-танца и произвольного танца фигуристы получили от судей 208,99 балла.

На второй позиции расположились Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 201,16. Третьи — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (190,39).

Ранее Базин прокомментировал победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре.