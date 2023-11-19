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Базин — о победе на Гран-при в Самаре: пока всё идёт по плану

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Фигурист Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, прокомментировал победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
Базин — о победе на Гран-при в Самаре: пока всё идёт по плану
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пока всё идёт по плану. Это новая глава в нашей карьере. Мы не на 100% адаптировались к новой команде. Пройдёт ещё насколько месяцев — и мы начнём плыть по течению», — цитирует Базина Sport24.

По итогам ритм-танца и произвольного танца фигуристы получили от судей 208,99 балла.

На второй позиции расположились Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 201,16. Третьи — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (190,39).

Ранее сообщалось, что Ксения Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре.

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