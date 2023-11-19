Базин — о победе на Гран-при в Самаре: пока всё идёт по плану

Фигурист Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, прокомментировал победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«Пока всё идёт по плану. Это новая глава в нашей карьере. Мы не на 100% адаптировались к новой команде. Пройдёт ещё насколько месяцев — и мы начнём плыть по течению», — цитирует Базина Sport24.

По итогам ритм-танца и произвольного танца фигуристы получили от судей 208,99 балла.

На второй позиции расположились Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 201,16. Третьи — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (190,39).

Ранее сообщалось, что Ксения Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре.