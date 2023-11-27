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Энберт назвал Дикиджи главной сенсацией этапа Гран-при России в Москве

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Серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт назвал главную сенсацию шестого этапа Гран-при России в Москве.
Энберт назвал Дикиджи главной сенсацией этапа Гран-при России в Москве
  • Gettyimages.ru

«Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация. Он — единственный спортсмен, одержавший две победы. В условиях нынешней конкуренции у мужчин это большое достижение», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Дикиджи победил на этапе Гран-при России в Москве. Фигурист по сумме короткой и произвольной программ получил от судей 282,81 балла.  На втором месте расположился Марк Кондратюк (275,25). Тройку замкнул Даниил Самсонов (265,33).

Ранее Дикиджи заявил, что может получить балл штрафа за победные танцы после проката.

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