Дикиджи заявил, что может получить балл штрафа за победные танцы после проката

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал о том, как празднует успешный прокат, исполняя танцевальные движения на льду.

«Может, будет теперь как традиция. Но могут дедакшен поставить, музыка заканчивается, а я продолжаю двигаться. Так что постою секунд пять, чтобы не перекатать и штрафы не получить», — цитирует фигуриста «СЭ».

Дикиджи победил на этапе Гран-при России в Москве. Фигурист по сумме короткой и произвольной программ получил от судей 282,81 балла. На втором месте расположился Марк Кондратюк (275,25). Тройку замкнул Даниил Самсонов (265,33).

Ранее Кондратюк назвал ошибку на вращении в короткой программе дуростью.