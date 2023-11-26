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Кондратюк назвал ошибку на вращении в короткой программе дуростью

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Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк прокомментировал результат выступления на Гран-при России в Москве.
Кондратюк назвал ошибку на вращении в короткой программе дуростью
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Скорее, положительные ощущения по итогам. Прокаты были далеко не идеальные во многих аспектах, но я рад, что был прогресс относительно Омска. В субботу расстроился, что допустил очень глупую ошибку, такого у меня не было. Это была дурость, просто забыл», — цитирует Кондратюка РИА Новости.

Российский фигурист Владислав Дикиджи победил на этапе Гран-при России в Москве. Фигурист по сумме короткой и произвольной программ получил от судей 282,81 балла.  На втором месте расположился Кондратюк (275,25). Тройку замкнул Даниил Самсонов (265,33).

Ранее сообщалось, что Даниелян снялся с этапа Гран-при в Москве по медицинским показаниям.

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