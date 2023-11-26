Фигурист Даниелян снялся с этапа Гран-при в Москве по медицинским показаниям

Серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян не сможет принять участие в Гран-при России в Москве по медицинским показаниям.

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