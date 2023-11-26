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Фигурист Даниелян снялся с этапа Гран-при в Москве по медицинским показаниям

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Серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян не сможет принять участие в Гран-при России в Москве по медицинским показаниям.
Фигурист Даниелян снялся с этапа Гран-при в Москве по медицинским показаниям
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

После короткой программы Даниелян занимал 11-е место.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с танцами на льду в России.

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