Фигурист Даниелян снялся с этапа Гран-при в Москве по медицинским показаниям
Серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян не сможет принять участие в Гран-при России в Москве по медицинским показаниям.
- globallookpress.com
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Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
После короткой программы Даниелян занимал 11-е место.
Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с танцами на льду в России.
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