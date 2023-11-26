Вайцеховская: одиночное и парное катание пострадали от изоляции меньше танцев на льду

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с танцами на льду в России.

«Мне кажется, основная беда нынешних российских танцев заключается в том, что с потерей возможности соревноваться за пределами страны они оказались в замкнутом пространстве, единственный эталонный ориентир в котором — это Александра Степанова и Иван Букин.

Одиночное и парное катание пострадали от изоляции намного меньше: во всех трёх видах прогресс обеспечивает очень конкурентная среда. В танцах же она была разрушена многочисленными перестановками, в связи с чем резко снизился общий уровень катания. Всем реально нужен ориентир, но проблема в том, что Степанова/Букин в своём нынешнем состоянии не слишком годятся на эту роль, как бы отчаянно судьи ни пытались убедить нас в обратном. Танцоры хоть и постепенно наращивают кондиции, но пока ещё заметно хуже самих себя того периода, когда катались у Ирины Жук и Александра Свинина. Это касается всего: программ, скорости, отточенности элементов, способности удивлять.

Сколько времени уйдёт на «реанимацию» — вопрос риторический хотя бы потому, что никто, кроме самих фигуристов, не ответит на вопрос, насколько им самим нужно сейчас прыгать выше головы, да и нужно ли вообще. Они — лидеры сезона с большой подушкой безопасности, их прекрасно судят, поскольку нет соперников. Это гарантированно позволит дуэту выиграть все соревнования, не слишком напрягаясь. Ну и зачем тогда?

Но в целом с учётом всего изложенного ситуация парадоксальна. Можно сколько угодно ностальгировать по возможности вернуться на лёд, где соревнуются реально сильнейшие, но на практике российским танцорам эта возможность вообще ни к чему. Гораздо выгоднее продолжать существовать в параллельной реальности и искренне верить, что катаются они ничуть не хуже, чем кто-то где-то там», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.