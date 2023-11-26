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Валиева взяла на себя ответственность за нарушение правил на Гран-при в Казани

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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свои ошибки на этапе Гран-при России в Казани.
Валиева взяла на себя ответственность за нарушение правил на Гран-при в Казани
  • РИА Новости

«В большей степени спортсмен несёт ответственность. То, что я вышла, и то, что я сделала недопустимые ошибки с двумя секвенциями — это наше общее с тренерским штабом, но моё в том числе, потому что надо открывать правила», — цитирует Валиеву «Чемпионат».

Напомним, что из-за ошибок в произвольной программе фигуристка заняла четвёртое место.

Сегодня Камила победила на московском этапе Гран-при России. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве.

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