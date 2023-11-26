С благоволения соперников: Валиева выиграла этап Гран-при в Москве с двумя падениями, Дикиджи победил второй раз подряд

Камила Валиева выиграла шестой этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Фигуристка упала при исполнении четверного тулупа и тройного лутца, однако опередила всех конкуренток, большинство из которых получили минусы за исполнение каскадов. При этом Софья Муравьёва не справилась с трикселем. У мужчин победу вновь сенсационно отпраздновал Владислав Дикиджи, который оказался единственным спортсменом из первой четвёрки, сумевшим чисто исполнить все заявленные элементы. Марк Кондратюк стал вторым, а Даниил Самсонов — третьим. Без сюрпризов обошлось в соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов, где не было равных Александре Бойковой — Дмитрию Козловскому и Александре Степановой — Ивану Букину.

Успех Дикиджи

Этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве начался с очень яркого выступления одиночников: в короткой программе сразу четверо показали результат выше 90 баллов. И что самое главное, порадовали болельщиков практически идеальными прокатами, поэтому многие ждали столь же красивой борьбы и в произвольных программах. Тем более что Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи и Марк Кондратюк уже радовали зрителей великолепными композициями.

Увы, повторения турнира в Самаре, где блистали Пётр Гуменник и Роман Савосин, не получилось. В столице победу праздновал не спортсмен, показавший более сложный контент и отличное актёрское мастерство, а допустивший меньше всего ошибок. И им вновь стал Дикиджи. Молодой фигурист накануне рассказывал, что заболел перед московским этапом, поэтому ставил перед собой задачу просто отобраться на чемпионат России.

Впрочем, несмотря на не самое хорошее функциональное состояние, Владислав сумел откатать произвольную программу, чисто исполнив все три своих квада: лутц и два сальхова, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Было видно, что спортсмену тяжело во второй половине, но он всё же справился и получил от судей 282,81 балла за два проката.

Ещё один фигурист, который безусловно обратил на себя внимание в Москве, — Даниил Самсонов. Воспитанник Этери Тутберидзе отлично выступил в субботу, а в воскресенье начал свою композицию с падения на четверном сальхове. Однако значительно больше он потерял, допустив ошибку в концовке: повторил тройной флип, и этот прыжок арбитрами засчитан не был. Но даже несмотря на это Даниил заработал суммарно 265,33 балла — почти на 40 больше, чем на этапе в Казани, где он остался только шестым.

При этом настоящей борьбы за золото ждали всё же не от Самсонова и Дикиджи, а от Кондратюка и Ветлугина. Ученик Светланы Соколовской накануне сумел чисто откатать короткую программу, поэтому его болельщики надеялись, что олимпийский чемпион в команде наконец набрал форму и зажжёт в произвольной. Тем более, что контент спортсмен заявил максимально сложный: четыре квада и два тройных акселя.

Но яркого камбэка после травмы спины, полученной в прошлом году, вновь не получилось. Марк упал с четверного лутца, совершил степ-аут на первом сальхове и не докрутил второй в каскаде. Заминусовали судьи спортсмену и связку из тройного лутца с двойным тулупом, поскольку выезд также оказался не очень чистым. В итоге, несмотря на более сложный, чем у Дикиджи контент, в технической оценке Кондратюк проиграл сопернику больше десяти баллов. Тем не менее, он обошёл в турнирной таблице Самсонова.

Удивительно, но вмешаться в расстановку сил на пьедестале не смог Ветлугин. Программа не задалась у ученика Алексея Мишина с самого начала: спортсмен дважды упал с четверного тулупа, лишившись таким образом ещё и каскада, а во второй части не лучшим образом исполнил тройной лутц.

В итоге Матвей стал только пятым. Строчкой ниже расположился Дмитрий Алиев: петербуржец завалил выступление в субботу и после этого не смог собраться. Грубых ошибок фигурист не допустил, прыгнув два квада, однако во второй половине явно исполнил не тот контент, который планировался изначально.

Золото Валиевой

Камила Валиева всё же сумела взять реванш за Казань и одержала победу над Софьей Муравьёвой в Москве. Однако от выступления фигуристок остался не самый приятный осадок, поскольку они допустили четыре падения на двоих.

Ученица Этери Тутберидзе сделала работу над ошибками по сравнению с прокатом в столице Татарстана и убрала из концовки элемент на коленях, который в прошлый раз был засчитан судьями за падение. Также спортсменка заменила каскадом вторую, запрещённую правилами секвенцию. Всё это принесло свои плоды. Даже не приземлив четверной тулуп и тройной лутц, олимпийская чемпионка спокойно заняла первое место.

«Когда ты маленький, всё дело в физике. Чуть подрастаешь — особенно после 2022 года — чувствуешь, что что-то там изменилось. Сейчас сложнее именно психологически стало. Но по телу, как могли видеть разминку, — я сделала тулуп. И на тренировках делаю тулуп. Это дело времени», — приводит слова Валиевой «Чемпионат».

Конечно, во многом сохранить первое место Камиле помогла Муравьёва, которая дважды пыталась исполнить тройной аксель, но безуспешно. В итоге Софья потеряла каскад и из-за этого ей не засчитали последний тройной лутц. Воспитанница Евгения Плющенко эмоционально отреагировала на неудачу, расплакавшись в ожидании оценок. В произвольной программе она стала только пятой, а по сумме двух дней пропустила вперёд Веронику Яметову.

«Наверное, я не так сильно работала. Не заслужила, недоработала. Наверное, для меня не так сильно важны Гран-при — я готовлюсь к чемпионату России. Цель именно такая. Это не такая большая трагедия, но для спортсмена это не радостно точно. Я просто очень эмоциональный человек, извините, что я плачу. Многие говорят, что надо пробовать. А я не хочу пробовать, я хочу делать», — сказала Муравьёва.

У Яметовой, к слову, тоже был не лучший прокат: на выезде с двойного акселя фигуристка почти коснулась льда и недокрутила тулуп в каскаде. Кроме того, в концовке ей с трудом хватило сил завершить выступление. Как результат, не допустив ни одного падения, спортсменка всё же уступила в произвольной программе по баллам Валиевой.

Могла бы ворваться в тройку призёров и Ксения Синицына, но после неудачи в субботу она явно нервничала и перестраховывалась, что привело к двум недокрученным прыжкам и, в целом, к смазанному впечатлению от увиденного. Её предыдущее появление в Самаре оказалось намного более эффектным.

Очередная победа Бойковой и Козловского

Не были идеальны в Москве и спортивные пары. Соревнования ожидаемо выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, однако концовка произвольной программы после удачного старта получилась немного смазанной. Сначала случилась помарка на выезде с выброса, а затем фигуристы слегка затормозили на хореографической дорожке. Тем не менее, за выступление они получили высокие 235,78 балла. Больше в этом сезоне в России ставили только Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Была допущена обидная, абсолютно необязательная ошибка, которая несколько подпортила наше личное впечатление. Мне кажется, вряд ли она испортила впечатление болельщикам, поскольку прокат получился мощным. Я немножко поправил бы Сашу, сказал бы, что ей над риттбергером работать не нужно, надо его просто делать. У неё прекрасный выброс, один из самых красивых в мире, нужно заходить и просто делать то, что она умеет лучше всего», — отметил Козловский.

Второй результат по итогам двух дней показали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. У ребят не задался стартовый лутц в секвенции. Партнёр исполнил его в два оборота вместо трёх, в итоге судьи элемент заминусовали. Однако всё остальное было сделано хорошо. Кто удивил, так это Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Спортсмены исполнили четверной подкрут и в итоге поднялись на третью строчку.

«Мы чувствовали уверенность, не сомневались, что он может не получиться, вставили в композицию и сделали. Это компенсация баллов за более дешевый каскад», — объяснила партнёрша в комментарии РИА Новости.

А Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, обратившие на себя внимание ранее, напротив, на произвольную программу настроиться не смогли. Ребята шли вторыми после субботы, но падения с параллельных тулупа и сальхова, а также степ-аут на выбросе лишили их шансов на медали и испортили впечатление от неординарной композиции. Ещё одна пара, за которой пристально наблюдали болельщики, — Алёна Косторная и Георгий Куница — также не избежала ошибок, тем не менее, сумела квалифицироваться на чемпионат России.

В танцах на льду сенсации не произошло. Александра Степанова и Иван Букин выиграли с преимуществом в почти 20 баллов над Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом. А замкнули тройку сильнейших Софья Тютюнина и Матвей Грачёв. При этом, по словам пятикратного призёра чемпионатов Европы, в роли фаворитов им пока выступать непривычно.

«Догонять всегда легче. Когда ты лидер сборной, ты должен держать марку, держать уровень и всегда его повышать. На тебе с возрастом намного больше ответственности. Я прекрасно помню как Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон настраивались перед стартом, хотя они космическая пара и великолепные спортсмены. Но были моменты, когда они очень сильно нервничали», — сказала Степанова.