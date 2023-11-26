Фигурист Дикиджи: мне не нужна корона на голове, я простой парень

Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о победе на этапе Гран-при России в Москве.

«Мне самому не верится, что такой результат. От работы всё зависит, может, психологически настраиваться стал по-другому. Волнительный результат немножко, необычно для меня, что ли. Я простой парень, мне не нужна корона на голове», — цитирует Дикиджи РИА Новости.

Дикиджи победил на этапе Гран-при России в Москве. Фигурист по сумме короткой и произвольной программ получил от судей 282,81 балла. На втором месте расположился Марк Кондратюк (275,25). Тройку замкнул Даниил Самсонов (265,33).

Ранее Кондратюк назвал ошибку на вращении в короткой программе дуростью.