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Фигурист Дикиджи: мне не нужна корона на голове, я простой парень

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Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о победе на этапе Гран-при России в Москве.
Фигурист Дикиджи: мне не нужна корона на голове, я простой парень
  • РИА Новости

«Мне самому не верится, что такой результат. От работы всё зависит, может, психологически настраиваться стал по-другому. Волнительный результат немножко, необычно для меня, что ли. Я простой парень, мне не нужна корона на голове», — цитирует Дикиджи РИА Новости.

Дикиджи победил на этапе Гран-при России в Москве. Фигурист по сумме короткой и произвольной программ получил от судей 282,81 балла.  На втором месте расположился Марк Кондратюк (275,25). Тройку замкнул Даниил Самсонов (265,33).

Ранее Кондратюк назвал ошибку на вращении в короткой программе дуростью.

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