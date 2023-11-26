Козловский не ощущает нехватки международных турниров из-за высокой конкуренции в России
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Мы тренируемся, чтобы кататься на международных турнирах. Но уровень парного катания в России настолько высок, что мы нехватки международных стартов не ощущаем», — цитирует Козловского РИА Новости.
Он подчеркнул, что конкуренты на российских соревнованиях его сильно мотивируют.
«Когда нас допустят, нужно будет приехать и победить. Мы для этого и тренируемся. Мы, наши коллеги, а федерация нам в этом помогает, как и наши тренеры», — добавил Козловский.
Бойкова и Козловский выиграли шестой этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ фигуристы получили от судей 235,78 балла.
На второй позиции расположились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (220,32). Третьи — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58).
Ранее сообщалось, что Камила Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве.