Козловский не ощущает нехватки международных турниров из-за высокой конкуренции в России

Двукратный чемпион России, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, заявил, что с нетерпением ждёт возвращения на международные соревнования, чтобы показать силу отечественного фигурного катания.

«Мы тренируемся, чтобы кататься на международных турнирах. Но уровень парного катания в России настолько высок, что мы нехватки международных стартов не ощущаем», — цитирует Козловского РИА Новости.

Он подчеркнул, что конкуренты на российских соревнованиях его сильно мотивируют.

«Когда нас допустят, нужно будет приехать и победить. Мы для этого и тренируемся. Мы, наши коллеги, а федерация нам в этом помогает, как и наши тренеры», — добавил Козловский.

Бойкова и Козловский выиграли шестой этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ фигуристы получили от судей 235,78 балла.

На второй позиции расположились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (220,32). Третьи — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58).

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве.