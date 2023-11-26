Авербух: для Валиевой очень важно было победить на этапе в Москве

Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал победу фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе Гран-при России в Москве.

«Камила — молодец! Поздравляю её с первым местом. Она стала первой по итогам этапа Гран-при в Москве — сейчас для неё это очень важно!» — цитирует Авербуха Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ Валиева получила от судей 226,22 балла.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве.