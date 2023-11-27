Бестемьянова заявила, что Валиева ещё не находится в своей лучшей форме
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«Валиева входит в свою лучшую форму. Очень приятно видеть это. Конечно, она ещё не на пике формы, но уже похорошела по сравнению с прошлым этапом Гран-при России», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.
По итогам короткой и произвольной программ Валиева получила от судей 226,22 балла.
На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).
Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве.