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Бестемьянова заявила, что Валиева ещё не находится в своей лучшей форме

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила форму российской фигуристки Камилы Валиевой в текущем сезоне.
Бестемьянова заявила, что Валиева ещё не находится в своей лучшей форме
  • Gettyimages.ru

«Валиева входит в свою лучшую форму. Очень приятно видеть это. Конечно, она ещё не на пике формы, но уже похорошела по сравнению с прошлым этапом Гран-при России», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

По итогам короткой и произвольной программ Валиева получила от судей 226,22 балла.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве.

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