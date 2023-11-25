Медведева анонсировала совместный танец с Трусовой в стиле стрип-пластика

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о совместном танце с коллегой Александрой Трусовой в стиле стрип-пластика.

«Мы вам станцуем после новогодних ёлок. Я надеюсь, вы наберётесь терпения, но мы фигуристки честные и обещания свои сдерживаем. Так что ждите. В январе будет пушка!» — заявила Медведева в соцсетях.

Евгения взяла интервью у Александры в рамках своей программы «Бес Комментариев». Фигуристки пообещали поставить совместный танец, если видео наберёт 20 тыс. лайков.

Напомним, что обе спортсменки являются серебряными призёрками Олимпийских игр в личном турнире.

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