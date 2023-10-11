Участие в шоу Авербуха, первое слово бионической рукой и мечта о коньках: Костомаров адаптируется после тяжёлой болезни

Роман Костомаров постепенно адаптируется к жизни после тяжёлой болезни. Несмотря на потерю всех конечностей, он регулярно появлялся на льду в рамках шоу Ильи Авербуха и продолжит делать это в 2024-м. Фигурист рассчитывает даже снова встать на коньки, а уже зимой, по информации СМИ, может получить протезы рук. Также он регулярно делится с подписчиками в социальных сетях видео своих достижений. Например, он написал первое слово бионической рукой и совершил небольшой заплыв. А по признанию Александра Жулина, экс-наставника и друга олимпийского чемпиона, в том числе благодаря поддержке жены Оксаны Домниной он не сдался и проявил удивительный характер.

Романа Костомарова теперь смело можно назвать одним из самых известных и любимых спортсменов страны. На протяжении всего года он привлекает к себе большое внимание. Сначала люди с тревогой следили за состоянием его здоровья и молились, чтобы он выжил, а теперь радуются достижениям. Лишившись всех конечностей, олимпийский чемпион оказался примером того, как стать счастливым даже после такой тяжёлой болезни.

Более того, он активно выступает в шоу Ильи Авербуха. Бывший фигурист подчеркнул, что продолжит делать это и в 2024-м, а после Нового года его ждут гастроли. По словам мужчины, в последние полтора месяца группа работала над программой «Письма любви», которая пройдёт по городам России.

Максимально задействовать друга старается и сам Авербух. Хореограф и постановщик подчеркнул, что всегда находится с товарищем на связи. Однако он отметил: речь пока только о выходе на лёд без коньков.

«Не надо додумывать — он не будет полноценно кататься. Мы продолжаем работать дальше. В 2024-м планируется большой гастрольный тур. Будем вместе на этом большом пути. Он — часть моей семьи, и мы вместе переживаем то, что выпало на его долю», — цитирует Авербуха Sport24.

Однако сам олимпийский чемпион мечтает именно о том, чтобы несмотря на потерю обеих стоп снова вставать на коньки. Он пообещал сделать для этого всё возможное, пусть придётся пройти через серьёзные трудности.

«Новые коньки я пока не тестировал, в процессе, стопа не «родная», карбоновая. Нужно подобрать ещё ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез, поскольку без голеностопа фигурное катание — достаточно проблематичная вещь. Все тонкие элементы, которые способен исполнять на льду, достигаются благодаря многолетним тренировкам и работе именно тех мышц, которые я потерял. Это не быстрый процесс», — объяснил Роман.

А вот пробовать себя в паралимпийских видах он не планирует. По признанию атлета, он уже достиг всех вершин в спорте, а сейчас приоритетом для него является поддержание формы. При этом он уже совершил огромный подвиг, восстановившись после тяжёлой болезни. Костомаров признался, что поначалу, когда смотрел на себя в зеркале в больнице, ощущал шок.

«Восстанавливать мышцы пришлось несколько месяцев, поскольку первое время невозможно было голову с подушки поднять — все мышцы атрофировались. Даже когда сажали на кровать, я не мог сидеть две-три минуты, потому что голова падала. Очень сложный период, когда ты видишь себя в зеркале, оцениваешь колоссальные потери. Делать что-то вдвойне сложно. Потому что реально ты — другой человек», — цитирует его ТАСС.

Крайне непросто, по его словам, было встать и на протезы для ног. Сначала мужчину беспокоили сильные боли в коленях и связках. Однако всё это перекрывало ощущение возвращения к нормальной жизни. А спортивное прошлое помогло не сдаться и бороться до конца.

«Терпения и сил всем, кто оказался в такой ситуации, нужно стараться всё-таки выполнять все эти нелёгкие упражнения, чтобы дальше жить более-менее полноценно», — добавил он.

Экс-фигурист также рассказал, что в настоящий момент продолжает заниматься восстановлением левой руки. Вскоре его ждёт очередная пластическая операция, чтобы оставшаяся фаланга большого пальца имела возможность хотя бы как-то функционировать, после чего можно будет делать протезы.

К счастью, государство должно полностью компенсировать расходы на них в течение месяца-двух. Для семьи олимпийского чемпиона это большое подспорье, ведь их стоимость очень высока.

«Продал японский мотоцикл Yamaha, это чудо техники Японии, это спортбайк, а стоит как моя рука. Как?! Такие цены. Я очень рад и благодарен, что государство всё-таки поддерживает», — подытожил Костомаров.

При этом, по информации СМИ, уже ближайшей зимой ему могут установить протезы для рук. Якобы, на данный момент конечности не готовы к данной операции, но спустя несколько месяцев ситуация должна измениться. По информации источника Sport24, оказать всю необходимую поддержку готова немецкая фирма, изготавливающая россиянину протезы для ног.

Сам атлет, похоже, готовится к тому, чтобы скоро самостоятельно водить машину. Как заявил kp.ru один из очевидцев, спортсмен в компании супруги Оксаны Домниной недавно приобрёл китайский кроссовер, оснащённый сенсорными кнопками и голосовым помощником. В беседе с ним Костомаров отметил, что пока за руль будет садиться жена, но в будущем он не теряет надежды занять её место.

Пока до этого ему далеко, но олимпийский чемпион постоянно обучается всё новым и новым вещам. Например, в октябре он выложил в своём Telegram-канале видео, как написал первое слово бионической рукой.

Надо отметить, что данную процедуру он проделал довольно ловко и быстро. Всего за десять секунд он под контролем Домниной вывел «Мама» и даже нарисовал ниже сердечко. Завершился ролик счастливой улыбкой заслуженного спортсмена.

«Мама... первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — говорится в подписи.

Не меньше удивило подписчиков видео заплыва Костомарова в бассейне в протезах для ног. Он достаточно успешно проплыл дельфином, периодически выныривая из воды, чтобы вздохнуть.

А чуть раньше Роман ловко чеканил мяч перед одним из выступлений в рамках шоу Авербуха. Даже удивительно, что он настолько спокойно набивал его на протезах, задействуя как стопы, так и колени. По словам мужчины, это была разминка перед выходом на лёд.

Но ему порой приходится учиться заново и самым обычным процессам вроде подъёма по лестнице. И всё это он делает со счастливой улыбкой. Так, в соответствующем посте он изъявил желание в ближайшем будущем попытаться перешагнуть через две ступеньки.

А едва ли не больше всех лайков собрал ролик с Домниной, где они вдвоём прогуливаются по набережной. Его экс-фигурист сопроводил эмодзи сердца и рукой робота, а также улыбающимся смайликом. Нет сомнений, именно супруга в этот нелёгкий момент помогает мужу совершать всё новые и новые шаги.

Дарит надежду и поддержка друзей, в том числе Авербуха. Именно в его гала-шоу Костомаров впервые появился на льду в конце августа после тяжёлой болезни. С тех пор он делал это регулярно, пока программа не завершилась в конце сентября. После окончания одного из выступлений Роман даже обратился к пришедшим с проникновенной речью.

«Я могу видеть вас, я могу слышать вас, я могу чувствовать вас. Я рад, что сегодня здесь. Спасибо вам огромное за поддержку, за любовь. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого трудного времени. Спасибо, конечно же, моей любимой жене, родителям, брату, всем близким и, конечно, нашему любимому зрителю. Спасибо вам огромное, и всем желаю крепкого‑крепкого здоровья», — заявил он.

В свою очередь, Авербух также поблагодарил олимпийского чемпиона.

«Низкий поклон всем участникам! Спасибо Роме за каждый выход на лёд, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что всё невозможное возможно», — отметил он в своём Telegram-канале.

По оценкам других друзей, заслуженный спортсмен в сложившейся ситуации проявил себя как настоящий герой и мужчина, поскольку не только фактически выбрался с того света, но и не сломался психологически.

«Я рад тому, что Рома не пошёл по пути нытья и не стал говорить, что он теперь несчастный человек. Он не опустил руки, каждый день ходит в спортзал. Слава богу, у него потрясающая жена, она ему во всем помогает. То, что я увидел в общении с Ромой, в личном, он говорит: «А что мне ещё остаётся? Буду бороться». Спортсмен остался спортсменом. Я увидел у него в глазах силу воли и то, что он с характером. Огромный молодец», — приводит слова его бывшего тренера Александра Жулина «Матч ТВ».

Наконец, Татьяна Навка, экс-партнёрша Костомарова, с которой он завоевал золотые медали ОИ-2006 в Турине, не исключила участия коллеги и в своих шоу.

«Конечно, это возможно. Он это прекрасно знает, а я всегда его жду. Но ещё нет предварительных сроков, когда подобное может случиться», — цитирует Навку РИА Новости.