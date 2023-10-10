Государство компенсирует расходы на протезы Костомарова

Оксана Домнина, жена Романа Костомарова, сообщила, что государство восполнит олимпийскому чемпиону в танцах на льду затраты на протезы.

«Есть разные системы компенсации. Мы пошли по системе, чтобы быстрее было, через кредит. Это быстрее компенсируется. Можно было ждать компенсацию напрямую. Все компенсируется государством», — цитирует Домнину ТАСС.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине. Также в коллекции 46-летнего россиянина две победы на чемпионате мира и три на первенстве Европы.

Ранее Костомаров сообщил, что продолжит участвовать в гастролях шоу продюсера Ильи Авербуха «Письма любви».