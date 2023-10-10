Костомаров заявил, что не планирует переходить в паралимпийский спорт

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, будет ли продолжать спортивную карьеру и чем планирует заниматься в будущем.

«Я свою вершину достиг в спорте, и она уже в прошлом», — приводит слова Костомарова РИА Новости.

Фигурист также отметил, что не планирует переходить в паралимпийский спорт.

«Моим приоритетом является поддержание себя в форме. Её стало тяжелее морально и физически поддерживать, но главное, чтобы было желание, а оно у меня есть», — сказал он.

Ранее Костомаров заявил, что продал мотоцикл ради покупки протеза на руку.