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Костомаров заявил, что не планирует переходить в паралимпийский спорт

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Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, будет ли продолжать спортивную карьеру и чем планирует заниматься в будущем.
Костомаров заявил, что не планирует переходить в паралимпийский спорт
  • РИА Новости

«Я свою вершину достиг в спорте, и она уже в прошлом», — приводит слова Костомарова РИА Новости.

Фигурист также отметил, что не планирует переходить в паралимпийский спорт.

«Моим приоритетом является поддержание себя в форме. Её стало тяжелее морально и физически поддерживать, но главное, чтобы было желание, а оно у меня есть», — сказал он.

Ранее Костомаров заявил, что продал мотоцикл ради покупки протеза на руку.

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