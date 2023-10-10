Костомаров заявил, что продал мотоцикл ради покупки протеза на руку
- РИА Новости
«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — приводит слова Костомарова РИА Новости.
10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
46-летний россиянин является олимпийским чемпионом в танцах на льду.
Ранее Костомаров сообщил, что продолжит участвовать в гастролях шоу продюсера Ильи Авербуха «Письма любви».