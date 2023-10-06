Костомаров показал, как тренируется на протезах на лестнице

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, где показывает тренировку на протезах на лестнице.

«Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через две шагнуть», — написал Костомаров под видео.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров написал слово «мама» новым протезом для ампутированной руки.