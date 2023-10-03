Sport24: Костомарову могут установить протезы на ампутированные руки зимой

Стало известно, когда олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову могут установить протезы на ампутированные руки.

«Немецкая фирма, которая представляла приспособления для ног Костомарова, поможет с протезами для рук. На данный момент руки не готовы к постоянному протезированию. Но есть вероятность, что уже зимой можно будет протезироваться», — приводит слова источника Sport24.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров опубликовал видео, как плавает в бассейне после частичной ампутации конечностей.