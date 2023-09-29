Костомаров впервые показал, как плавает в бассейне после ампутации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, как плавает в бассейне после частичной ампутации конечностей.

«Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, — это дельфином. Пусть не быстро, но можно», — заявил спортсмен на видео.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что Костомаров может принять участие в её ледовом шоу.