Костомаров впервые показал, как плавает в бассейне после ампутации
- РИА Новости
«Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, — это дельфином. Пусть не быстро, но можно», — заявил спортсмен на видео.
22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.
Напомним, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что Костомаров может принять участие в её ледовом шоу.