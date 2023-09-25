Навка допустила появление Костомарова в её ледовом шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что фигурист Роман Костомаров может принять участие в её ледовом шоу.

«Конечно, появление Романа Костомарова в шоу возможно. Он это прекрасно знает, а я всегда его жду. Но ещё нет предварительных сроков, когда это может случиться», — цитирует Навку РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров рассказал, сколько потратил денег на протезы после ампутации конечностей.