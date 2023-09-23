Костомаров рассказал, что потратил на протезы после ампутации 2 млн рублей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, сколько потратил денег на протезы после ампутации конечностей.

«2 млн. Это ещё самое простое, российское производство. Иностранные — от 4 млн. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика. Нужно как ботинки разносить», — сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров рассказал о том, как в январе попал в больницу с пневмонией.