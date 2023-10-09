Мантуров и Мурашко с Костомаровым осмотрели бионические протезы на форуме в Сочи

Глава Минпромторга Денис Мантуров и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в присутствии спортсмена Романа Костомарова на форуме «Биотехмед» осмотрели стенд «Сколково», где представлены бионические протезы.

Бионический протез руки, разработанный и произведённый в Сколкове, установлен и у Костомарова, сообщает РИА Новости.

Спортсмен признался, что готов протестировать и протез стопы отечественного производства.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров опубликовал видео, где показал тренировку на протезах на лестнице.