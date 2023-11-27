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Выступающая за Грузию российская фигуристка Губанова объявила о помолвке

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Чемпионка Европы в женском одиночном катании россиянка Анастасия Губанова, которая представляет Грузию, объявила о помолвке.
Выступающая за Грузию российская фигуристка Губанова объявила о помолвке
  • Gettyimages.ru

«Для меня поездка в Японию оказалась особенной. Теперь я невеста», — написала спортсменка в соцсетях под фотографией с кольцом. 

Губанова одержала победу на чемпионате Европы 2023 года. Она также является бронзовым призёром этапа Гран-при в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призёром финала юниорской серии Гран-при.

Ранее Губанова объяснила своё решение сменить спортивное гражданство.

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