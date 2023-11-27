Выступающая за Грузию российская фигуристка Губанова объявила о помолвке

Чемпионка Европы в женском одиночном катании россиянка Анастасия Губанова, которая представляет Грузию, объявила о помолвке.

«Для меня поездка в Японию оказалась особенной. Теперь я невеста», — написала спортсменка в соцсетях под фотографией с кольцом.

Губанова одержала победу на чемпионате Европы 2023 года. Она также является бронзовым призёром этапа Гран-при в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призёром финала юниорской серии Гран-при.

Ранее Губанова объяснила своё решение сменить спортивное гражданство.