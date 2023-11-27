Выступающая за Грузию российская фигуристка Губанова объявила о помолвке
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«Для меня поездка в Японию оказалась особенной. Теперь я невеста», — написала спортсменка в соцсетях под фотографией с кольцом.
Губанова одержала победу на чемпионате Европы 2023 года. Она также является бронзовым призёром этапа Гран-при в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призёром финала юниорской серии Гран-при.
Ранее Губанова объяснила своё решение сменить спортивное гражданство.